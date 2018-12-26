Antalya'da Noel Ayini Yapıldı

Antalya'nın Serik ilçesinde Noel ayini yapıldı.

Antalya'nın Serik ilçesinde Noel ayini yapıldı.



Belek turizm merkezinde bulunan ve içerisinde cami, kilise ve sinagogun bir arada olduğu Hoşgörü (Dinler) Bahçesi'nde Noel ayini düzenlendi.



Antalya Kaleiçi Kilisesi'nde görevli papaz Ludger Paskert yönettiği ayine, Antalya ve çevre ilçelerden çok sayıda Hristiyan katıldı.



Ayinde Paskert, katılımcıların Noel'ini kutladı. Noel ilahilerinin okunduğu ayinde, barış ve dostluk mesajları verildi.



Dini tören sonunda piyano resitali sunuldu.

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