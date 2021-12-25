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ANTALYA'DA NOEL VE YILBAŞI HEYECANI BAŞLADI - Son Dakika

ANTALYA'DA NOEL VE YILBAŞI HEYECANI BAŞLADI

25.12.2021 13:13

ANTALYA'da, Avrupalılar için 24 Aralık, Ruslar için 7 Ocak'ta kutlanan Noel (Christmas) Bayramı ve yılbaşı tatili için otellerde kutlamalar başladı.

ANTALYA'da, Avrupalılar için 24 Aralık, Ruslar için 7 Ocak'ta kutlanan Noel (Christmas) Bayramı ve yılbaşı tatili için otellerde kutlamalar başladı. Otellerde, noel geleneklerini de içeren ağaç süsleme, Noel Baba figürleri ve çocuklara sürpriz hediyelerle, özel yemek menüleri ve eğlence temalı etkinlikler hazırlandı.

Avrupalı Katolik Hristiyanların bazılarının 24 Aralık, bazılarının 25 Aralık günü İsa'nın doğumu olarak kabul ettiği Noel veya diğer adıyla Christmas Bayramı, Rusya ve diğer Bağımsız Devlet Topluluğu (BDT) ülkelerindeki Ortodoks Hristiyanlar tarafından 7 Ocak günü kutlanıyor. Avrupalıların 24 veya 25 Aralık'ta başlattığı Noel, yılbaşı kutlamalarıyla sona ererken, Ruslarda ise yılbaşı kutlamalarıyla başlayan Noel tatil süreci İsa'nın doğduğu gün kabul edilen 7 Ocak'ta kutlanan Noel Bayramı ile sona eriyor.

İKİ HAFTALIK TATİL SÜRECİ

Hem Rusya ve BDT ülkeleri hem de Avrupa'dan yoğun turist çeken Antalya'da, otellerin Noel ve yılbaşı hazırlıkları da tamamlandı, 24 Aralık itibarıyla kutlama ve etkinlikler başladı. Türkiye'nin en çok yabancı turist ağırlayan kenti Antalya'da, açık otellerdeki doluluk oranları, otel ve bölgesine göre değişmekle birlikte yüzde 60'tan, yüzde 100'e kadar çıkıyor. 24 Aralık-7 Ocak arasındaki 2 haftalık Noel ve yılbaşı süreci için ağırlıklı yabancı turistlerin bulunduğu otellerde, yılbaşı için yerli misafirlerin ilgisinin de geçen yıla göre yüksek olduğu açıklandı.

SANATÇILI OTELLER DOLDU

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, Antalya başta olmak üzere sahillerdeki turizm bölgelerinde özellikle sanatçılı program yapan otellerin dolduğunu belirtti. Yılbaşı için tatil planlayan ancak henüz rezervasyon yaptırmayanların yer bulmasının çok zor olabileceğine değinen Atmaca, hızlı hareket edilmesi uyarısında bulundu.

ERCİYES'E RUS VE UKRAYNALI İLGİSİ

Yılbaşında kar yağışıyla kayak turizmi bölgelerine ilginin de çok yoğun olduğuna dikkat çeken Atmaca, özellikle Kayseri Erciyes'e Rusya ve Ukraynalıların ilgisinin arttığını söyledi. Atmaca, diğer kayak bölgelerinde de iç turizm hareketinin yüksek olduğunu, 3 günlük tatil fırsatı nedeniyle yılbaşının yoğun yaşanacağını açıkladı.

DOLULUKLAR YÜZDE 100'E YAKIN

Yılbaşı tatilinde termal otellerin de kendine has müşteri portföyüyle önem taşıdığını anlatan Ülkay Atmaca, kültür turları anlamında da Kapadokya, Pamukkale gibi destinasyonların ilgi gören bölgeler olduğunu dile getirdi. Atmaca, "Genel olarak değerlendirildiğinde bu yıl otellerimizde yoğun bir hareketlilik yaşayacağız ve doluluklar yüzde 100'e yakın diyebiliriz" diye konuştu.

40'A YAKIN ÜLKEDEN TURİST

Hem Noel hem de yılbaşı tatili için gelen talepleri değerlendiren turizmci İsmail Çağlar, 'Maşallah, yoğun beklenti içindeydik ve bu da gerçekleşti. Noel 24 Aralık itibarıyla başladı ve tüm Katolik dünyasının Noel Bayramı'nı kutluyoruz. Her zaman dediğimiz gibi değişikliklerimiz, farklılıklarımız zenginliğimizdir. 24'ünden 7 Ocak'a kadar bu maraton devam edecek. Misafirlerimiz ağırlıklı yurt dışından olacak. Litvanya'dan Japonya'ya kadar 40'a yakın ülkeden misafir ağırlıyoruz. Covid-19 nedeniyle Avrupa'da son dönemde ciddi önlemler alınıyor ve bu durum ülkemizin turizm hareketliğini pozitif olarak etkiledi" dedi.

KAPASİTELER DOLDU

Noelde hem Avrupalı hem de Rus misafirler için özel programlar ve menüler ile yılbaşında da iç pazar misafirleri için etkinlikler ve özel menüler hazırlandığını anlatan Çağlar, 'Geçen yıl kısıtlamalar nedeniyle misafirlerimiz dışarı çıkamadı ve bu sene herkes yılbaşını doya doya yaşayacak, beklentimiz bu yönde. Rusya ve Almanya başta olmak üzere birçok ülkeden kapasiteler doldu. Artık diğer otellerde de çok fazla yer kalmadı. Şu an otellerde tamamen rezervasyondan çok yılbaşı hazırlıkları söz konusu" diye konuştu.

ÇOCUKLARA SÜRPRİZ HEDİYELER

Noel ve yılbaşı gelenekleri kapsamında otel misafiri ailelerin çocuklarına yılbaşı ağacı altında sürpriz hediyeler vereceklerini de anlatan Çağlar, 'Onların mutluluğu bizi de mutlu ediyor. Ayrıca Anadolu'nun her yerine de ulaşmaya çalışıyoruz. İbrahim Çeçen Vakfı aracılığıyla Anadolu'daki birçok köydeki öğrenciye de kendi gücümüzün yettiği kadar hediyeler gönderiyoruz. Bu da ayrı bir mutluluk. Örneğin Ağrı'dan köy çocukları mektuplarla dileklerini iletti, biz de vakfımızın bir mutluluk harekatı olarak bebek, oyuncak mutfak seti, elbise gibi çocuklara dileklerinin karşılığı hediyeleri paket yapıp gönderiyoruz ve 31 Aralık'tan önce ellerine ulaşacak" ifadelerini kullandı.

'BU YIL DAHA COŞKULU'

Antalya'da otellerin 1- 1,5 ay öncesinden hazırlıklara başladığını anlatan turizmci Ali Kızıldağ ise 'Otellerimizi süsledik, özel menülerimizi ve eğlence programlarını hazırladık. Yılbaşı gecesi de balo, konser, etkinlikler ve kutlamalar yapılıyor. Geçen sene birazcık buruk kutladık, çünkü pandemi nedeniyle saat 22.00'ye kadar izin vardı müziğe, bu yıl 24.00'e kadar izin var. Biraz daha coşkulu kutlanacağını tahmin ediyorum. Hem yerli hem yabancı misafirlerimize daha güzel ve uzun saat hizmet sunma imkanı bulacağız. Bütün şehir, bütün oteller hazırlandı ve heyecanla misafirlerimizi bekliyoruz. Doluluk oranları da Antalya bölgesinde tahminimce yüzde 70-80'lerde" dedi.

KIRMIZI AĞIRLIKLI SÜSLEMELER

Otellerde Noel ve yılbaşı programları için kırmızı renklerin ağırlıklı olduğu süslemeler ve yemek menüleri hazırlandı. 5 yıldızlı bir otelin mutfak şefi Hakan Tosun, 24 Aralık gecesi sunumu yapılan Noel masasını tanıttı. Avrupalı misafirlerin İsa'nın doğumu olarak kutladığı Noel Bayramı için özel bir organizasyon yaptıklarını belirten Tosun, dönemin en önemli menüsünde hindinin başta olduğunu ve masa süslemelerinde ise kırmızı renge ağırlık verildiğini kaydetti. Pandemi koşulları nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uygun ikili ve dörtlü masalar hazırlandığını anlatan Tosun, hindinin 1 gün önce 24 saat özel sosta bekletildiğini, ardından 8 saat ağır ateşte pişirildikten sonra servis edildiğini dile getirdi. Tosun, Noel menüsünde Uzakdoğu'dan denizden gelen lezzetlere kadar özenle seçilmiş menü hazırlandığını söyledi.

ANTALYA'DA NOEL VE YILBAŞI HEYECANI BAŞLADI
ANTALYA'DA NOEL VE YILBAŞI HEYECANI BAŞLADI
ANTALYA'DA NOEL VE YILBAŞI HEYECANI BAŞLADI
ANTALYA'DA NOEL VE YILBAŞI HEYECANI BAŞLADI
ANTALYA'DA NOEL VE YILBAŞI HEYECANI BAŞLADI

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Antalya, Yılbaşı, Aralık, Noel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: ANTALYA'DA NOEL VE YILBAŞI HEYECANI BAŞLADI - Son Dakika
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