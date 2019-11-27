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Antalya'da Norveç vatandaşı evinde ölü bulundu
6 saat önce
Antalya'nın Alanya ilçesinde, Norveçli Arild Langemyr evinde ölü bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 06:26 Kaynak: AA
Antalya'nın Alanya ilçesinde, Norveçli Arild Langemyr evinde ölü bulundu.
Tatile geldiğinde kullandığı Mahmutlar Mahallesi'ndeki evinde kalan 72 yaşındaki Langemyr'den haber alamayan bina sakinleri, durumu jandarma ve sağlık ekibine bildirdi.
İhbar üzerine adrese giden sağlık ekipleri, odasında hareketsiz bulunan Arild Langemyr'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Langemyr'in cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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