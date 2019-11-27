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Antalya'da Norveç vatandaşı evinde ölü bulundu

6 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde, Norveçli Arild Langemyr evinde ölü bulundu.

Antalya'da Norveç vatandaşı evinde ölü bulundu, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde, Norveçli Arild Langemyr evinde ölü bulundu.

Tatile geldiğinde kullandığı Mahmutlar Mahallesi'ndeki evinde kalan 72 yaşındaki Langemyr'den haber alamayan bina sakinleri, durumu jandarma ve sağlık ekibine bildirdi.


İhbar üzerine adrese giden sağlık ekipleri, odasında hareketsiz bulunan Arild Langemyr'in hayatını kaybettiğini belirledi.


Langemyr'in cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Mahmutlar, Antalya, Alanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 06:26 Kaynak: AA
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