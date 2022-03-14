SPOR Antalya'da nostalji golf turnuvası başladı - Son Dakika

SPOR Antalya'da nostalji golf turnuvası başladı

Namık Kemal KILINÇSERİK (Antalya), (DHA) -

TÜRKİYE'de ilk defa düzenlenen 1. Mediterranean Hickory Links Open 2022 nostalji golf turnuvası, Antalya'da başladı.

Serik ilçesi Belek turizm merkezindeki Cullinan Link Golf Kulübü'nde düzenlenen turnuvada Avusturya, Almanya, İsviçre, İngiltere gibi ülkelerden 50'ye yakın golfçü mücadele ediyor. Turnuvada golfçüler 100 yıl öncesi kullanılan ekipmanlarla mücadele ederken, üzerlerine giydikleri kıyafetler de o dönemki golf sporcularının giydikleri kıyafetler olmak zorunda. Golfçülerin atışlarında kullandığı golf sopalarının da Hickory adı verilen ve Güney Amerika'da yetişen bir ceviz ağacından, 1935 yılından önce yapılmış olması gerekiyor.

Golf Mad Türkiye Direktörü Bekir Kara, 'Türkiye'de ilk defa Hickory turnuvası, yani nostalji golf turnuvası düzenliyoruz. Bu turnuvanın kendine has bazı kuralları var. Kullanılan ekipmanların 1935 yılından önce yapılmış olması gerekiyor. Ortalama 100 yıllık ekipmanlarla bu turnuvaya katılmak gerekiyor. Tarihi yaşatmak istiyoruz. Eski günlerde golfçülerin oynadığı ağaçtan yapılan sopalarla oynayarak onların hangi şartlarda oynadıklarını, hangi zorluklarla skor yapmaya çalıştıklarını anlamaya çalışıyoruz. 100 yıl önce toplar ortalama 170 metre mesafeye gönderilebilirken, bugün demir spolarla 270 metreye kadar gidebiliyor. Eskiden teknik ne kadar iyi olsa da 170 metrenin üzerine çıkılamıyordu. Bizler bugün burada golf nostaljisi yaşıyoruz diye konuştu.

Turnuva Direktörü Edward Lainchbury ise, 'Turnuvanın adındaki Hickory'nin özelliği turnuvada kullanılan sopaların Güney Amerika'da yetişen bir ceviz türünden yapılmış olması. Bu turnuvadaki golfçüler o günkü şartlarda ne gerekiyorsa o şekilde oynamak zorunda. Turnuva tamamen o günün şartlarına uygun düzenlenmektedir dedi.

Dereceye girenlere çeşitli ödüllerin verileceği turnuva 20 Mart'ta sona erecek.