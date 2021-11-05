Nostaljik araçların katıldığı festivalin korteji ilgi çekti - Son Dakika

5 yıldır tutuklu olan Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken HDP ve PKK sözleri

EYT'liler için düğmeye basıldı! 5 milyon kişinin emekliliği için yaş sınırı belirlendi

Konyaaltı Sahil Parkı'nda off-road yarışları ve motosiklet gösterilerine de sahne olacak HobiFest 2021, pazar sona erecek.

Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde yarın devam edecek hobi festivaline 70'e yakın kulübün, derneğin ve ekibin katılması bekleniyor.

Selahattin Demirtaş'tan terör örgütü bağlantısı iddialarına cevap: Ne benim ne de HDP'nin PKK ile ilişkisi var