Antalya'da obrukta bulunan erkek cesedi, itfaiye ekiplerince çıkarıldı - Son Dakika

Kılıçoğlu'nun cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

İncelemede, cesedin 5 gün önce kayıp ihbarı yapılan 20 yaşındaki Muhammet Emin Kılıçoğlu'na ait olduğu tespit edildi.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kışla Mahallesi Kadın Yarı mevkisinde yaklaşık 50 metre derinlikteki obrukta, su birikintisi kenarında hareketsiz bir kişi olduğunu görenler, durumu polise bildirdi.

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