Son Dakika Haberleri: Antalya'da Ocak Ayında Deniz Keyfi

Antalya'da Ocak Ayında Deniz Keyfi

1 saat önce

Turizm kenti Antalya'da yağışlı günlerin ardından güneşi kendini göstermesiyle vatandaşlar Konyaaltı Sahili'nde deniz keyfi yaptı.

Antalya'da Ocak Ayında Deniz Keyfi, System.String[]
Turizm kenti Antalya'da yağışlı günlerin ardından güneşi kendini göstermesiyle vatandaşlar Konyaaltı Sahili'nde deniz keyfi yaptı.

Soğuk ve karlı hava yurdun büyük bölümünü etkisi altına alırken Antalya'da üç gün süren yağışın ardından güneş yüzünü gösterdi. Hava sıcaklığının 16 dereceye kadar yükseldiği kentte, deniz suyu ise 19 derece ölçüldü. Güneşli havayı fırsat bilen kent sakinleri ve tatilciler, Konyaaltı Sahili'ni varyanttan izledi. Kimileri ise sahile inip, güneşlendi, kitap okudu, arkadaşlarıyla sohbet etti. Bazı kişilerde dalgalara aldırmadan kendilerini Akdeniz'in mavi sularına bıraktı. Uzun süre yüzen kişiler dalgalar nedeniyle ise kıyıya çıkmakta zorlandı.

"Eski vekilden deniz keyfi"

Denize girenlerden Antalya eski CHP Milletvekili ve avukat Gürkut Acar, Ocak ayında denize girebildiklerini için mutlu olduklarını söyledi.

Ocağın ilk haftasında güneşli bir günde denize girmenin büyük bit şans olduğunu dile getiren Acar, "Gençliğin sırrı burada yatıyor. Tüm Türkiye tavsiye ediyorum. Antalya yaz kış denize girilebilecek sıcaklığa sahip. Bütün hemşehrilerimi sırtlarını denize değil, yüzlerini denize dönmelerini istiyorum. Biraz dalga vardı bizi zorladı ama iyiydi."ifadelerine yer verdi.

Emekli mali müşavir Muharrem Özgür, hava ve deniz sıcaklığının çok iyi olduğunu belirterek, "Ama biraz dalga vardı bizi zorladı. O nedenle yüzmemizi kısa kestik. İnsanlar hastanelere koşacaklarına denize gelsinler, sağlıklı kalmanın sırrı burada."dedi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 01:37 Kaynak: İHA

Konyaaltı Sahili, Antalya, Yaşam
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