Antalya'da ocak ayında deniz keyfi - Son Dakika

Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler, denizde yüzerek keyifli zaman geçirdi.

Türkiye'nin birçok yerinde soğuk hava hakim olurken Antalya'da bahardan kalma günler yaşanıyor.

Havanın 14, deniz suyu sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü, nem oranının ise yüzde 40'ı bulduğu kentte, güzel havayı değerlendirmek isteyenler sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Konyaaltı Sahili'ndeki plajlarda vakit geçiren vatandaşlar ve turistlerden bazıları denizde yüzmeyi tercih etti.

Bu mevsimde yüzmenin keyfini çıkaran 55 yaşındaki Özcan Ballı, suyun sıcak olduğunu, herkese denize girmeyi tavsiye ettiğini söyledi.

Antalya'nın mükemmel bir şehir olduğunu ifade eden Ballı, "Antalya'da yaşamak çok iyi bir fırsat. Buradan 10 kilometre ileriye gittiğinde kışı yaşarsın, sahilde ise şu anda yazı yaşıyoruz. Ocak ayında denize girmek süper bir duygu." değerlendirmesini yaptı.