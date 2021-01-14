Ocak ayında deniz keyfi - Son Dakika

Ocak ayında deniz keyfi

14.01.2021 15:23

Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler, mevsim kış olmasına rağmen denize girmenin keyfini yaşadı.

Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler, mevsim kış olmasına rağmen denize girmenin keyfini yaşadı.

Kentte iki gündür aralıklarla etkili olan gök gürültülü sağanak ve kuvvetli rüzgar, yerini güneşli havaya bıraktı.

Havanın 17, deniz suyu sıcaklığının ise 19 derece ölçüldüğü Antalya'da, vatandaşlar ve yabancı turistler, Konyaaltı Sahili'ni tercih etti.

Ocak ayı olmasına rağmen burada denizi giren tatilcilerden bazıları güneşlendi bazıları ise çocuklarıyla kumsalda oynadı. Deniz kenarına kamp sandalyelerini kuranlar ise termoslarla getirdikleri kahve ve çaylarını içti, yemek yedi.

"Babel" isimli köpeğiyle plajda güneşlenenlerden Tanya Gündüz, AA muhabirine, yağmurlu havadan sonra güneşin çok iyi geldiğini söyledi.

Köpeğinin denizi sevdiğini belirten Gündüz, "Köpeğimi gezdirmek için geldim, birlikte kek yiyoruz. Mamasından çok benim yiyeceklerimi seviyor. Harika bir hava var. Annemle arada gelip denize giriyoruz." diye konuştu.

Ocak ayında deniz keyfi
Ocak ayında deniz keyfi
Ocak ayında deniz keyfi
Ocak ayında deniz keyfi

Konyaaltı Sahili, Antalya, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ocak ayında deniz keyfi - Son Dakika


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