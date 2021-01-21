Antalya'da oda ve borsalar sağlık müdürlüğüne 20 oksijen cihazı hediye etti - Son Dakika

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile Ticaret Borsası öncülüğünde alınan 20 yüksek akış oksijen cihazı (HFO) İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edildi.

Vali Ersin Yazıcı, Valilikte düzenlenen törende, HFO cihazlarının; entübasyonu önlemesi, solunum hızında, nefes darlığında, hasta konforunda iyileşmeler sağlaması ve hastanın daha hızlı toparlanmasına yardımcı olması nedeniyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede çok etkili olduğunu vurguladı.

Emeği geçenlere teşekkür eden Yazıcı, "Antalya'da vatandaşlarımızın sağlıklı, huzurlu ve güvenli bir şekilde yaşamaları için tüm kurum ve kuruluşlarımızla görevimizin başındayız. Bu zorlu süreçte insanımıza nefes olmaya devam ediyoruz. Bu mücadelede yalnız değiliz. Sivil toplumumuz da çok önemli katkılar sunuyor. Bugün aldığımız 20 HFO cihazı da yoğun bakım hastalarımızın tedavisinde çok önemli katkılar sunacak." diye konuştu.

ATSO Başkanı Davut Çetin ise salgın sürecinin sona ermesinin birlik ve beraberlikten geçtiğini ifade ederek Antalya'daki oda ve borsalar olarak bu sürece destek vermek için tüm güçleriyle çalıştıklarını belirtti.

Çetin, "Virüse yakalanan hastalarımızın yoğun bakım tedavisinde sağlık çalışanlarımızın en önemli yardımcılarından biri de bugün armağan ettiğimiz HFO cihazları. Salgının başından bu yana özverili bir şekilde canlarını ortaya koyarak çalışan sağlık çalışanlarımıza bu mücadelelerinde yalnız olmadıklarını ve her zaman yanlarında olduğumuzu hissettirmek istedik." ifadelerini kullandı.

Törene, İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür, Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Murat Hüdavendigar Günay, Kumluca Ticaret Borsası Başkanı Fatih Durdaş ve Antalya Deniz Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin de katıldı.