Son Dakika Haberleri: Antalya'da off-road heyecanı
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Antalya'da off-road heyecanı

35 dakika önce

Akdeniz Off-Road Kupası'nda 3. ayak yarışlarının heyecanı, 26-27 Ekim'de Antalya'da yaşanacak.

Antalya'da off-road heyecanı, System.String[]

Akdeniz Off-Road Kupası'nda 3. ayak yarışlarının heyecanı, 26-27 Ekim'de Antalya'da yaşanacak.

Organizasyon, Kadirli ve Osmaniye'de düzenlenen iki etabın ardından Antalya'da devam edecek.

Kepez Kaymakamlığı ve Kepez Belediyesinin sponsorluğunda gerçekleştirilecek organizasyona 50 sporcu ile 25 off-road aracı katılacak.

Kepez Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Selim Tıraş ile Antalya Off-Road Kulübü Başkan Yardımcısı Günalp Kocakanat, yarışlar öncesi bir araya geldi.

Kocakanat, Kepez Off-Road Pisti'ndeki organizasyonun her geçen yıl daha iyisini gerçekleştirmeye çalıştıklarını, yarışlara ulusal statü kazandırmak için ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdi.

Antalya, Akdeniz, Kepez, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 12:40 Kaynak: AA
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