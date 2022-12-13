Görüntü Antalya'dan Sel felaketi sonrası Belediye'nin otoparkı suyla doldu, 200 araç içeride mahsur kaldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İzmir ve Antalya için sağanak yağış uyarısı yapmıştı. Bu uyarının ardından yağmur, bazı ilçelerde etkili oldu. Yağışlar beraber cadde ve sokaklar göle döndü.

200 ARACIN BULUNDUĞU OTOPARK SUYLA DOLDU

Sel suları nedeniyle Antalya'nın Kumluca Belediyesi'nin hemen altında bulunan otopark suyla doldu. Otoparkta 200 aracın bulunduğu belirtilirken görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

PASAJ VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

İzmir'de de benzer manzaralar yaşandı. Yağmurlu günlerde su baskınlarının yaşandığı Kemeraltı Çarşısı'ndaki bazı sokaklar giderlerin tıkanması nedeniyle yine su altında kaldı. Çarşı içinde Hisar Camisi çevresindeki sokaklarda yaşanan taşkında bazı pasaj ve iş yerlerine dolan su, belediye ekipleri ve esnaf tarafından tahliye edilmeye çalışıldı.

"HER YAĞMURDA BURASI GÖLE DÖNÜYOR"

Öte yandan İzmir'de su birikintisinde otomobiliyle mahsur kalan ve bir vatandaşın yardımıyla araçtan çıkabilen Ethem Özütemiz yaşadıklarını anlattı. Sağanak yağmur nedeniyle görüş mesafesinin yok olduğunu ve aracıyla su birikintisine saplandıklarını söyleyen Özütemiz, her yağmurda buranın göle döndüğünü ve yetkililerin artık buraya önlem alması gerektiğini dile getirdi.