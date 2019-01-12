Antalya'da Öğrenci Servisinin Çarptığı Çocuk Öldü
1 saat önce
Antalya'da öğrenci servisinin çarptığı çocuk hayatını kaybetti.
Antalya
'da öğrenci servisinin çarptığı çocuk hayatını kaybetti. Kepez
ilçesi Kanal Mahallesi 4703 Sokak'ta bulunan marketten çıkarak karşı kaldırıma geçmek isteyen Alaeddin Keykubat
Ortaokulu öğrencisi 12 yaşındaki Mehmet Can
Uçar'a, öğrenci servisi çarptı.
Çevredekilerin haber vermesiyle kaza yerine gelen 112 Acil Servis
ekibi, Uçar'ı Akdeniz Üniversitesi
Hastanesine götürdü. Uçar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Antalya Adli Tıp
morguna kaldırılan çocuğun cenazesi yakınları tarafından teslim alındı. Baba Malik Uçar gözyaşlarına hakim olamadı.
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 04:04 Kaynak: AA
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