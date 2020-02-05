Antalya'da öğrencilere 112'nin önemi anlatıldı - Son Dakika

ANTALYA (İHA) – Antalya'nın Manavgat ilçesinde 'Acil durumda tek numara' sloganıyla başlatılan 112 Acil Çağrı Merkezi tanıtım çalışmaları kapsamında okullar ziyaret edilerek, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin önemi hakkında bilgiler verildi.



112 Acil Çağrı Merkezi, Sağlık Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinden oluşan heyet tarafından 60. Yıl İlkokulu'nda gerçekleştirilen tanıtımda çoğu zaman gereksiz yere meşgul edilen 112 Acil Çağrı Merkezi'nin önemi anlatılırken, öğrencilere 112'nin doğru kullanımı hakkında uyarılarda bulunuldu.



112 Acil Çağrı Merkezi personeli Orhan Göktürk, öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada "Herhangi bir acil durumla karşılaştığınızda, yani evinizi su basabilir, yangın çıkabilir, deprem olabilir ya da kötü insanlar evinize girmeye çalıştığınızda arayacağınız tek bir numara var 112. Bütün acil çağrılar Türkiye'de 46 ilde 112'de toplandı. İlk başlayan iller ise Antalya ve Isparta'ydı. Yani biz bu konuda en deneyimli iliz. O yüzden de hepiniz 112'yi gayet iyi biliyorsunuz. 110,155, 170 'i hatta yabancılar için 911'i aradığınızda bile 112'ye bağlanıyorsunuz" dedi.



112'nin gereksiz yere aranmaması gerektiğine dikkat çeken Göktürk, "112'yi gereksiz yere aramak çok yanlış ve kötü bir şey. Çünkü yanlış şekilde ihtiyacınız olmadan aranırsa gerçekten ihtiyaç duyan birine yardım gecikir. Yakın zamanda Elazığ'da bir deprem yaşandı. Antalya itfaiyesi de 21 kişi ile oradaydı. Gereksiz yapılan her arama gerçekten ihtiyacı olan insanlara zaman kaybıdır. Ayrıca para ve hapis cezası da var. Ebeveynlere bu cezalar gelebilir. Ben hepinize depremsiz, savaşsız, felaketsiz, 112'yi aramaya ihtiyacınız olmayan güzel günler diliyorum" dedi. - ANTALYA