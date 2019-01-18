Son Dakika Haberleri: Antalya'da Öğrencilere "Karlı" Karne Hediyesi

Antalya'da Öğrencilere "Karlı" Karne Hediyesi

1 saat önce

Antalya'da Gazipaşa Belediyesi, karnelerine alan öğrenciler için taşıma karla şenlik düzenledi.

Antalya'da Öğrencilere
Antalya'da Gazipaşa Belediyesi, karnelerine alan öğrenciler için taşıma karla şenlik düzenledi.

Toroslardan kamyonlarla taşınan tonlarca kar, Gazipaşa ilçesi Cumhuriyet Meydanı'na döküldü. Belediye tarafından düzenlenen kar şenliğine çok sayıda öğrenci, velisiyle katıldı.

Karın üzerinde oynayan, kardan adam yapan çocuklar renkli görüntüler oluşturdu.

Katılımcılarla kartopu oynayan Gazipaşa Belediye Başkanı Adil Çelik, karne hediyesi olarak kar şenliğini düzenlediklerini belirterek, "Bir tarafta denize giriliyor diğer tarafta kar topu oynanıyor." dedi.

Öğrencilerden Eylül Baysal ise ilk kez kar topu oynadığını, arkadaşlarıyla çok eğlendiklerini ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 06:57 Kaynak: AA

Cumhuriyet Meydanı, Kar, Gazipaşa, Antalya, Güncel
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