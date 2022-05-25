Antalya'da öğrencilere yönelik "Mesleki Eğitim Fuarı" düzenlenecek - Son Dakika
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Antalya'da öğrencilere yönelik "Mesleki Eğitim Fuarı" düzenlenecek

25.05.2022 15:01
Antalya'da öğrencilere yönelik "Mesleki Eğitim Fuarı" düzenlenecek

Antalya'da İl Milli Eğitim Müdürlüğünce mesleği eğitimin önemine dikkat çekmek amacıyla "Mesleki Eğitim Fuarı" düzenlenecek.

Antalya'da İl Milli Eğitim Müdürlüğünce mesleği eğitimin önemine dikkat çekmek amacıyla "Mesleki Eğitim Fuarı" düzenlenecek.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın saat 11.00'da açılışı gerçekleşecek fuar Kepez ilçesinde bulunan Dokumapark'ta gerçekleştirilecek.

Nitelikli iş gücünün önemine dikkati çekmek ve eğitim sistemi ile çalışma hayatı arasındaki ilişkinin güçlendirilmesini hedefleyen fuarda, öğrencilere ilgi, istek ve yeteneklerine yönelik meslek gruplarına hakkında bilgilendirme yapılacak.

Antalya'da bulunan Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri ve Mesleki Eğitim Merkezlerini öğrencilerle buluşturacak fuarda, 75 farklı alan ve dala ait uygulamalı tanıtımların yapılacağı 100 stant kurulacak.

Fuar, 28 Mayıs'ta sona erecek.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Antalya'da öğrencilere yönelik "Mesleki Eğitim Fuarı" düzenlenecek - Son Dakika
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