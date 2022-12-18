Antalya'da 14 yaşındaki öğrencisine cinsel içerikli mesajlar atan antrenör tutuklandı - Son Dakika
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Antalya'da 14 yaşındaki öğrencisine cinsel içerikli mesajlar atan antrenör tutuklandı

18.12.2022 12:24
Antalya'da 14 yaşındaki öğrencisine cinsel içerikli mesajlar atan antrenör tutuklandı

Antalya'da futbol okullarında görev yapan bir antrenör, 14 yaşındaki sporcusuna attığı cinsel içerikli mesajlara cevap alamayınca yazdığı "Seni seviyorum. Seni kaybetmek istemiyorum. Mesajlarıma cevap ver. Yoksa evine geleceğim" iletisi sonrası çocuğun ailesinin devre girmesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahkemeye çıkarılan antrenörün daha önce çalıştığı birçok spor okulundan benzeri suçlamalar yüzünden atıldığı belirlendi.

Manavgat'ta birçok futbol okulunda antrenör olarak görev yaptığı bildirilen S.A., iddiaya göre 14 yaşındaki bir sporcusunun telefonuna attığı mesajlara cevap alamayınca, son olarak "Seni seviyorum. Seni kaybetmek istemiyorum. Mesajlarıma cevap ver. Yoksa evine geleceğim" şeklinde mesajlar attı.

AİLESİ EMNİYET'E ŞİKAYET ETTİ

Antrenörün kendisine karşı tutumundan ve attığı mesajlardan rahatsız olan çocuk, ailesine durumu jandarmaya bildirdi. 14 yaşındaki sporcunun ailesinin telefondaki mesajlarla birlikte şikayeti üzerine antrenör S.A., Side Jandarma Karakoluna bağlı ekipler tarafından gözaltına alındı.

Antalya'da öğrencisine cinsel içerikli mesajlar atan antrenör tutuklandı

CİNSEL İSTİSMAR SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan ve daha önce çalıştığı birçok spor okulundan benzeri suçlamalar yüzünden gönderildiği ileri sürülen ve bazı ailelerin şikayeti üzerine mahkemelik olan S.A., 'cinsel istismar' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA
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Manavgat, Antalya, Futbol, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da 14 yaşındaki öğrencisine cinsel içerikli mesajlar atan antrenör tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da 14 yaşındaki öğrencisine cinsel içerikli mesajlar atan antrenör tutuklandı - Son Dakika
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