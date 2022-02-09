ANTALYA'DA ÖĞRENCİYE ÇARPMAMAK İÇİN OTOMOBİLİYLE BARAKAYA ÇARPTI - Son Dakika

Antalya'nın Serik ilçesinde otomobil sürücüsü yoldan geçen öğrenciye çarpmamak için yol kenarındaki ahşap barakaya çarptı.

Akçaalan mahallesi Tuzlaburun caddesinde ilçe merkezi istikametine seyir halinde olan 03 L 2975 plakalı otomobilin henüz kimliği belirlenemeyen sürücüsü, okul servisinden inerek yolun karşısına geçmeye çalışan ilkokul öğrencisi Şeref Eren Sert'e (7) çarpmamak için direksiyonu çevirdi. Otomobil yol kenarındaki ahşap barakaya ve elektrik panosuna çarpıp, yan devrildi. Kazada otomobilin hafif çarptığı Sert yaralandı. Sert, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Serik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Sert'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis otomobil sürücüsünü polis merkezine götürdü.