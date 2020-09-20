Antalya'da öğretmen adaylarının KPSS heyecanı - Son Dakika

Antalya'da öğretmen adaylarının KPSS heyecanı

-Adaylar, yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı alınan önlemler eşliğinde binalara alındı

ANTALYA - Antalya'da Kamu Personel Seçme Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin sabah oturumu başladı. Öğretmen adayları, erken saatlerde sınavın yapılacağı okullarına gelerek korona virüs tedbirleriyle bina içerisine alındı.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Antalya'da da ÖABT'nin sabah oturumu, saat 10.15'te başladı. Sınavın başlama saatinden 15 dakika önce adayların binalara alınma işlemi tamamlandı.

Akdeniz Üniversitesi Eğitim ve İletişim Fakültesi'nde sınava girecek olanlar, erken saatlerde sınava girecekleri fakültenin önünde notlarıyla son provalarını yaptı. Yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı önlemlerin alındığı sınavda, maskesiz olan veya talep eden adaylara bina girişlerinde görevliler tarafından maske dağıtıldı, kurulan istasyonlarda ellerini dezenfekte edilmesi istendi. Zaman zaman içeri girişlerde kuyruklar oluşurken, adaylara görevliler tarafından sosyal mesafe kuralı hatırlatıldı.

Adaylar, sınava giriş belgeleri ve kimlikleri kontrol edilerek salonlara alındı.