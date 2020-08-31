Antalya'da okul bahçesine portatif yüzme havuzu - Son Dakika

Antalya'nın Aksu ilçesindeki 75.Cumhuriyet İlkokulu'nun bahçesine portatif yüzme havuzu kuruldu. Bir yüzme antrenörü ve cankurtaran eşliğinde Aksulu çocuklara yüzme dersi veriliyor.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun talimatlarıyla uygulamaya konulan 'Yüzme bilmeyen kalmasın' kampanyası çerçevesinde, yüzme havuzu olmayan İl ve ilçelere toplamda 100 adet portatif havuz gönderildi. Bunlardan 6'sı Antalya'ya gönderilirken, Aksu İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü girişimleri sonucu, havuzlardan birisi Aksu Merkez'de bulunan 75. Cumhuriyet İlkokulu bahçesine kuruldu. Bir yüzme antrenörü ile cankurtaran eşliğinde Aksulu çocuklara yüzme dersi veriliyor.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Aksu İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Zeki Gök, "Buradaki amaç tamamen çocuklarımıza yüzme öğretmek. Zaten projenin adı da, Yüzme bilmeyen kalmasın. Havuzumuz 10x20 metre ebatlarında, 1.25 metre derinliğinde, tamamen portatif. Ekim ayına kadar Aksu ilçemizde hizmet vereceğiz. Daha sonrasında havaların soğumasıyla birlikte il müdürlüğümüzün depolarına kaldırılacak. Şuan için 15 çocuğumuzun başvurusu var. Önümüzde ki günlerde daha çok çocuğa hizmet edeceğimizi düşünüyoruz" diye konuştu. - ANTALYA