Antalya'da okul çevreleri denetlendi - Son Dakika

Antalya'da polis ekiplerince okullar çevresinde uygulama gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi koordinesinde, 331 personelin katılımıyla kent merkezi ve ilçelerdeki okulların çevresinde çalışma yapıldı.
Çocukların korunmasına yönelik denetimlerde, okul çevrelerinde bulunan 55 internet salonu, 25 oyun salonu, 70 kafe ve kahvehane, 18 iddaa bayi, 84 büfe, 157 park ve bahçe denetlendi, 3 internet salonu hakkında işlem yapıldı.
Okul çevrelerinde incelenen bin 502 kişiden 3'ünün arandığı belirlendi. Denetim yapılan 86 okul servis aracından birine 288 lira ceza kesildi.
- Kaynak: AA
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