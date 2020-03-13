Antalya'da "Okul Dezenfekte Ekibi" kuruldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'da 'Okul Dezenfekte Ekibi' kuruldu - Son Dakika

Antalya'da "Okul Dezenfekte Ekibi" kuruldu

6 saat önce

Korkuteli ilçesinde Okul Dezenfekte Ekibi kurarak, okullarda dezenfekte çalışmalarına başlandı.

Antalya'da

Korkuteli ilçesinde Okul Dezenfekte Ekibi kurarak, okullarda dezenfekte çalışmalarına başlandı.


Korkuteli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ilçede Okul Dezenfekte Ekibi kurarak, okullarda dezenfekte çalışmalarına başladı. Korkuteli İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmet Yıldız'ın talimatlarıyla dezenfekte çalışmaları Arif Cebeci Ortaokulunda başlatıldı. Korkuteli İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Murat Çelik başkanlığında, İSG Uzmanı Halil Aydın, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personelleri Bayram Tabak, Erol Çetinkaya, İbrahim Şahin, Veli Demir ve Alper Sarı'dan oluşan Okul Dezenfekte Ekibi, okullarda dezenfekte çalışmalarına başladı. - ANTALYA

İsmet Yıldız, Korkuteli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 11:48 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Araç sahiplerine koronavirüs uyarısı: 15 günde bir antibakteriyel iç temizlik yaptırılması gerekiyor
Öğretmenler, 16-20 Mart tarihleri arasında 15 saat ek ders ücretinden yararlandırılacak Ülke genelinde 15 derece birden havalar soğuyor İspanya'da koronavirüs nedeniyle 15 gün OHAL ilan edildi

Son Dakika Haberleri
17:58 Melikgazi'de koronavirüs tedbirleri
17:58 Bakan Kurum, yeni tip koronavirüs tedbirleri ve depreme ilişkin çalışmaları değerlendirdi
17:58 Şarkışla'da Kovid -19'a karşı alınacak tedbirler anlatıldı
17:57 Üniversite öğrencisinin ölümüne neden olan ehliyetsiz şoför hakim karşısında
17:57 Uludere'de öğrencilere 'koronavirüs' anlatıldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 18:00:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya'da "Okul Dezenfekte Ekibi" kuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]