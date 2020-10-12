Antalya'da okul önünde velilerin 'yüz yüze eğitim' yoğunluğu - Son Dakika

- Antalya'da okul önünde velilerin 'yüz yüze eğitim' yoğunluğu

Mesafenin hiçe sayıldığı yoğunluğa bazı veliler tepki gösterdi

ANTALYA - Antalya'da 2, 3, 4, ve 8'inci, lise hazırlık ve 12'inci sınıf öğrencileri yüz yüze eğitime başladı. Okulun dış kapısında zaman zaman oluşan yoğunluğa bazı veliler tepki gösterdi.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi bugün Antalya'da da ilkokul 2, 3, 4 ve 8'inci, lise hazırlık ve 12'nci sınıf öğrencileri, yüze yüze eğitime başladı. Velileriyle birlikte uzun bir aradan sonra okula gelen öğrencilerin heyecanlı oldukları gözlendi. Maske takan öğrencilerden bazıları da siperlik taktı, ardından aileleriyle vedalaşarak okula giriş yaptı. Okul önlerinde zaman zaman oluşan yoğunluklara ise yine veliler tepki gösterdi. Bazı velilerle, güvenlik görevlileri arasında tartışma yaşandı. Sık sık mesafe konusunda uyarılan velilerin yoğunluğu yaklaşık 1 saat sürdü. Ardından sınıflara alınan öğrenciler, uzun bir aradan sonra ders başı yaptı.

"Böyle sosyal mesafe olmaz"

Velilerden Abdulkadir Gülseren, "Okul açıldı ama bu şekli görünce insan tedirgin oluyor. Kapıda sadece güvenlikçi arkadaş var. Kadıncağız ne yapacağını şaşırdı. Diğer görevli arkadaşların da destek vermesi iyi olurdu. Veliler içeri alınmasın ama böyle daha mı güzel? Bu şekilde olursa çocuğumu okula göndermek istemem." dedi.

Arkadaşının çocuğunu okula getiren İrfan Demir, "Olamaz böyle bir şey" diyerek, oluşan yoğunluğa tepki gösterdi. Mehmet Kozakçı da, "Böyle sosyal mesafe olmaz. Hastalıklı birisi varsa herkese bulaşır. Böyle olacaksa okulların açılmasın daha iyi." İfadelerini kullandı.