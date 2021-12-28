Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi 3590 Sokak üzerinde yaşanan olay, büyük üzüntü yarattı. Mahallede ikamet eden Suriyeli ailenin çocuğu Nevraz A., E.D. isimli şoförün kullandığı 07 C 0640 plakalı öğrenci servisi altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri, Nevraz A.'yı servis aracının altından çıkartıp, sağlık ekiplerine teslim etti. Anne, kızının aracın altından çıkartılmasını gözyaşları içinde izledi. Sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınan Nevraz, Kepez Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Küçük kız, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Servis sürücüsü E.D., polis tarafından gözaltına alındı. Nevraz'ın cesedi ise Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Kaynak: DHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Antalya'da okul servisi altında kalan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika