Antalya'da okul servisleri denetlendi

Antalya'da 'güvenli servis taşımacılığı' ve 'trafik güvenliğinin sağlanması' amacıyla okul servis araçları denetlendi.

Eğitim Öğretim yılında güvenli servis taşımacılığı, trafik güvenliğinin sağlanması, okul çağındaki çocukların huzurlu ve güvenle yolculuk yapmalarının sağlanması amacıyla, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince okul servis araçlarının kontrolleri gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmalar kapsamında, 2 bin 188 araç ve sürücüsü kontrol edildi, 45 sürücüye çeşitli cezalar uygulandı.

Denetimlerde, muayenesiz araç kullanmaktan 13, okul servis yönetmeliğine aykırı araç kullanmaktan 15, kemer takmamaktan 2, sigortasız araç kullanmaktan 2, çalışma ruhsatı olmadan servis yapmaktan 2 ve diğer kanun maddelerinden 11 olmak üzere 21 bin 713 lira idari para cezası uygulanarak, 2 araç 60 gün süreyle trafikten men edildi.