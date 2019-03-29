Antalya'da Okulda Fenalaşan Ortaokul Öğrencisi Öldü
1 saat önce
Antalya'da okulda fenalaşan 14 yaşındaki ortaokul öğrencisi kız, hayatını kaybetti.
Antalya
'da okulda fenalaşan 14 yaşındaki ortaokul öğrencisi kız, hayatını kaybetti. Muratpaşa
ilçesi Namık Kemal
Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Aynur Ayan, teneffüste fenalaşınca yere düştü. Durumu fark eden öğretmenler, Ayan'ın yardımına koştu.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekibince Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ayan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Ayan'ın cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için Antalya Adli Tıp
Morguna götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 04:39 Kaynak: AA
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