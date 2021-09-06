ANTALYA'DA OKULLAR AÇILDI, SAHİLLER BOŞALDI - Son Dakika

ANTALYA'nın Konyaaltı Sahili, okulların açılmasıyla boşaldı. Sahil, kent merkezindeki otellerde tatillerine devam eden turistlere kaldı.

Antalya'da, 2021-2022 eğitim- öğretim yılının başlamasıyla birlikte sahiller boşaldı. Yaz sezonunda tıklım tıklım dolan Konyaaltı sahili, az sayıda tatilciye kaldı. Kalabalık görüntülerden geriye kalan birkaç tatilci, güneşin ve denizin keyfini çıkardı. Turistler su sporları yaparken, bazıları ise sahil boyunca yürüyüş yaptı.