Antalya'da okullar sınav öncesi dezenfekte edildi - Son Dakika

Antalya'da okullar, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) öncesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında dezenfekte edildi.
Büyükşehir Belediyesi ekiplerince, pazar günü yapılacak KPSS öncesinde kent merkezindeki okullarda dezenfekte ve temizlik çalışması yürütülüyor.
Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri, sınav yapılacak 133 okulda salgınla mücadele çerçevesinde dezenfeksiyon çalışması gerçekleştiriyor.
Toplam 32 personel, sınıflardaki sıraları, tahtaları ve koridorları detaylı bir şekilde dezenfekte ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 14:07 - Kaynak: AA
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