Antalya'da Okullara Fırtına Tatili
20 dakika önce
Antalya'nın Kemer, Kumluca, Finike, Demre ve Kaş ilçelerinde fırtına ve hortum riski nedeniyle yarın okullar tatil edildi.
Antalya
'nın Kemer
, Kumluca
, Finike
, Demre
ve Kaş ilçelerinde fırtına ve hortum riski nedeniyle yarın okullar tatil edildi. Antalya Valiliğinden yapılan açıklamada, "Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğümüzün uyarısı gereği, 5 ilçemizde (Kemer, Kumluca, Finike, Demre ve Kaş) fırtınanın hızının 100 km/sa geçeceği ve hortum riski oluşturacağı değerlendirildiğinden Valiliğimizce 06.02.2019 Çarşamba
günü tüm resmi ve özel kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitime bir gün ara verilmiştir. Kamuoyuna duyurulur" denildi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 08:11 Kaynak: İHA
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