Son Dakika Haberleri: Antalya'da Okullara Fırtına Tatili

Antalya'da Okullara Fırtına Tatili

20 dakika önce

Antalya'nın Kemer, Kumluca, Finike, Demre ve Kaş ilçelerinde fırtına ve hortum riski nedeniyle yarın okullar tatil edildi.

Antalya'da Okullara Fırtına Tatili, System.String[]
Antalya'nın Kemer, Kumluca, Finike, Demre ve Kaş ilçelerinde fırtına ve hortum riski nedeniyle yarın okullar tatil edildi. Antalya Valiliğinden yapılan açıklamada, "Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğümüzün uyarısı gereği, 5 ilçemizde (Kemer, Kumluca, Finike, Demre ve Kaş) fırtınanın hızının 100 km/sa geçeceği ve hortum riski oluşturacağı değerlendirildiğinden Valiliğimizce 06.02.2019 Çarşamba günü tüm resmi ve özel kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitime bir gün ara verilmiştir. Kamuoyuna duyurulur" denildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 08:11 Kaynak: İHA

Kumluca, Kemer, Antalya, Güncel
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