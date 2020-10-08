Antalya'da okullarda dezenfekte çalışması sürüyor - Son Dakika

Muratpaşa Belediyesi, ilkokullar, 8 ve 12'inci sınıflar ile özel gereksinimli çocuklar için yüz yüze eğitimin başlayacağı 12 Ekim Pazartesi öncesi okullarda dezenfekte çalışması gerçekleştiriyor.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın talimatıyla geniş kapsamlı dezenfekte çalışması başlattan ekipler, okulların taleplerine bağlı olarak öğrencilerin temas edebileceği her yüzeyi dezenfekte ediyor.

Salgın sürecinde öğrencilerinin sağlığının, güvenle okula gidip gelmelerinin her şeyden önemli olduğunu belirten Uysal, "Okullarımızda yüz yüze eğitim kademeli olarak başlarken Muratpaşa Belediyesi olarak çocuklarımızın sağlığı için bize düşen her türlü sorumluluğu almaya hazırız." dedi.

Uysal, uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin tablet bilgisayar ihtiyacını karşılamak için başlattıkları imece tablet kampanyasının da devam ettiği ve belediyenin resmi sitesi üzerinden bu kampanyaya katkı sağlanabileceğini dile getirdi.