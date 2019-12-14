Antalya'da okulun penceresinden düşen genç kız hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da okulun penceresinden düşen genç kız hayatını kaybetti - Son Dakika

Antalya'da okulun penceresinden düşen genç kız hayatını kaybetti

6 saat önce

Antalya'da özel bir okulun 4'üncü katında pencereden aşağı düşen A.Ç. (13) isimli kız öğrenci kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Antalya'da okulun penceresinden düşen genç kız hayatını kaybetti, System.String[]

Antalya'da özel bir okulun 4'üncü katında pencereden aşağı düşen A.Ç. (13) isimli kız öğrenci kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.


Olay, Antalya'nın Manavgat ilçesi Hatıplar Mahallesinde bulunan özel bir okulda meydana geldi. 8'inci sınıf öğrencisi A.Ç., okulun 4'üncü katındaki sınıfın yarısına kadar korkuluk bulunan penceresinden aşağıya düştü. Olay yerine gelen sağlık ekibi ilk müdahalenin ardından 13 yaşındaki kız öğrenciyi önce bir özel hastaneye ardından da Manavgat Devlet Hastanesine kaldırdı.


Hastaneye geldiğinde bilinci kapalı olan kız, hayati tehlikesinin bulunması nedeniyle yapılan müdahalenin ardından Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. A.Ç. burada yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Genç kızın intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde de durulurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, yaşanan olayın çok üzücü olduğunu, böyle bir olayı kimsenin yaşamasını istemediklerini belirterek, Milli Eğitim Bakanlığı müfettişlerinin 16 Aralık Pazartesi günü okula giderek olayla ilgili inceleme yapacağını açıkladı. - ANTALYA

Manavgat, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 12:54 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Genç kız, tartıştığı sürücü tarafından dövülüp otomobilden atıldı
Kız kaçırma iddiası üzerine yaşanan kavga, yanlış anlaşılma olduğu fark edilince tatlıya bağlandı İkiz plaka kurbanı olan adam 5 bin lira cezaya çarptırıldı Antalya'da 3 gün 3 gece süren masalsı Hint düğünü

Son Dakika Haberleri
19:23 Libya'da UMH'ye bağlı birlikler, Hafter güçlerine bomba yağdırdı - Son Dakika Haber
19:22 Çavuşoğlu: Tarih hakkında sınırlı bilgi sahibi olanlar tarihi değerlendirmemeli - Son Dakika Haber
19:22 TBMM Başkanı Şentop, Afganistan Meclis Başkan Vekili Ramazan ile görüştü - Son Dakika Haber
19:16 2020 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulunda - Son Dakika Haber
19:11 Abdullah Gül, Davutoğlu'nu arayarak Gelecek Partisi'nin kuruluşu nedeniyle tebrik etti - Son Dakika Haber
18:47 Akademisyen kardeşler, Bahçeli'nin liderliğini yazdı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2019 19:33:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya'da okulun penceresinden düşen genç kız hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]