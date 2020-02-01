Antalya'da öldürülen anne ve kızının cenazesi toprağa verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'da öldürülen anne ve kızının cenazesi toprağa verildi - Son Dakika

Antalya'da öldürülen anne ve kızının cenazesi toprağa verildi

6 saat önce

Antalya'nın Kepez ilçesinde ayrıldığı eşi tarafından silahla öldürülen kadın ile kızının cenazesi defnedildi.

Antalya'da öldürülen anne ve kızının cenazesi toprağa verildi, System.String[]

Antalya'nın Kepez ilçesinde ayrıldığı eşi tarafından silahla öldürülen kadın ile kızının cenazesi defnedildi.

Esma Polat (35) ile kızı Ekin Köse'nin (12) cenazesi yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu Morgundan alındı. Uncalı Mezarlığında Polat'ın dayısının kıldırdığı cenaze namazının ardından anne ve kızının cenazesi, Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze töreninde Polat'ın yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

Birol Köse (40), Barış Mahallesi'ndeki apartmanın birinci katında eski eşi Esma Polat (35) ve evin balkonundan "Yetişin, babam annemi öldürüyor" diyerek yardım isteyen kızı Ekin Köse'yi (12) öldürmüş, aynı silahla intihar etmişti.

Çorum'da yaşayan çiftin yaklaşık dört yıl önce ayrıldığı, Esma Polat'ın kendisini sürekli rahatsız ettiği öne sürülen Köse'den uzaklaşmak amacıyla yaklaşık beş ay önce Antalya'ya geldiği öğrenilmişti.

Olay sırasında çiftin 5 yaşındaki çocuklarının da evde olduğu bildirilmişti.

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Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 03:38 Kaynak: AA
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