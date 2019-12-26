Antalya'da öldürülen arkeoloğun Afrika'da su kuyusu açma hayali gerçekleştirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'da öldürülen arkeoloğun Afrika'da su kuyusu açma hayali gerçekleştirildi - Son Dakika

Antalya'da öldürülen arkeoloğun Afrika'da su kuyusu açma hayali gerçekleştirildi

6 saat önce

Antalya'nın Kemer ilçesi Çıralı sahilinde bıçaklanarak öldürülen Olimpos Antik Kenti kazı alanı sorumlusu arkeolog Sinan Sertel için Afrika'da su kuyusu açıldı.

Antalya'nın Kemer ilçesi Çıralı sahilinde bıçaklanarak öldürülen Olimpos Antik Kenti kazı alanı sorumlusu arkeolog Sinan Sertel için Afrika'da su kuyusu açıldı.

Sertel'in Afrika'da su kuyusu açma hayali; ailesi, arkadaşları, üniversite hocaları ve bir vakfın desteğiyle hayata geçirildi.

Açılan su kuyusuna Sinan Sertel Su Kuyusu adı verildi.

Arkeoloğun ablası Nurcan Doğan, kardeşinin adına bir su kuyusu olduğu için mutlu olduğunu söyledi.

Yakınları, arkadaşları ve hocalarının desteğiyle Afrika'da su kuyusunun açılması için 15 bin lira toplandığını belirten Doğan, "Babam öldüğünde annem mezarını yakınına çeşme yapmak istedi. Bunun üzerine kardeşim Afrika'daki insanların daha çok suya ihtiyaç duyduğunu, su kuyusu açmak istediğini söyledi." diye konuştu.

Kemer'in Çıralı sahilinde, 19 Mayıs'ta çıkan tartışmada, Sadık Poyraz tarafından bıçakla yaralanan arkeolog Sinan Sertel (32), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, gözaltına alınan Poyraz ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Antalya'da öldürülen arkeoloğun Afrika'da su kuyusu açma hayali gerçekleştirildi

Antalya, Afrika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 05:51 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Başını yere vurduktan sonra ölen bankacının 3 gün sonra cesedi bulundu
Tartıştığı eşini av tüfeği ile öldürüp, intihar etti Ordu Valiliğinden şiddetli yağış uyarısı! Metrekareye 70 kilogram yağış bekleniyor 20 evin 20'sinde de aynı hastalık bulunan mahalle ölüm korkusuyla yatıp kalkıyor

Son Dakika Haberleri
00:20 Bolu Dağı'nda yoğun kar ulaşımı zorlaştırdı - Son Dakika
00:20 İstanbul'da kaza yapan sürücü, yanındaki çocuğu araçta bırakıp kaçtı - Son Dakika
00:19 KÜÇÜKÇEKMECE'DE SİLAHLI KAVGA: 2 KİŞİ YARALANDI - Son Dakika
00:19 Çanakkale'de, kaçak göçmenlerin taşındığı kamyonet devrildi: 32 yaralı - Son Dakika
00:18 ERDOĞAN BAKAN AKAR'IN OĞLUNUN NİKAHINDA ŞAHİTLİK YAPTI - Son Dakika
23:44 Libya'nın askeri destek istemesinin ardından TSK'nın yurt dışındaki varlığı 12 ülkeye yükselecek - Son Dakika
23:07 20 evin 20'sinde de aynı hastalık bulunan mahalle ölüm korkusuyla yatıp kalkıyor - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2019 00:24:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya'da öldürülen arkeoloğun Afrika'da su kuyusu açma hayali gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]