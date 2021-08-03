Antalya'da öldürülen üniversite öğrencisi Azra Gülendam'ın babası DNA örneği verdi - Son Dakika

Antalya'da öldürülen üniversite öğrencisi Azra Gülendam'ın babası DNA örneği verdi

Antalya'da kayıp olarak aranırken öldürüldüğü anlaşılan üniversitesi öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun babasından DNA örneği alındı.

Antalya'da kayıp olarak aranırken öldürüldüğü anlaşılan üniversitesi öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun babasından DNA örneği alındı. Muratpaşa ilçesinde ikamet eden Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi Haytaoğlu'nun babası Mustafa Haytaoğlu, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna geldi. Cesedin kime ait olduğunun tam tespiti için baba Haytaoğlu DNA örneği verdi. Azra Gülendam Haytaoğlu'ndan 28 Temmuz'dan bu yana haber alamayan yakınları durumu polise bildirmiş, yapılan çalışmada genç kızın cesedi, Varsak ormanlık alanında gömülmüş halde bulunmuştu. Gözaltına alınan şüpheli M.M.A. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

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