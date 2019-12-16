Antalya'da ölen İngiliz baba-oğul adına futbol turnuvası - Son Dakika
Son Dakika Dünya Antalya'da ölen İngiliz baba-oğul adına futbol turnuvası - Son Dakika Dünya

Antalya'da ölen İngiliz baba-oğul adına futbol turnuvası

6 saat önce

Antalya'nın Serik ilçesinde servis midibüsüyle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden İngiliz vatandaşı Abdul Kabir Farid ile oğlu Mohammed Kabir Farid adına İngiltere'nin Bradford şehrinde futbol turnuvası düzenlendi.

Antalya'da ölen İngiliz baba-oğul adına futbol turnuvası, System.String[]

Antalya'nın Serik ilçesinde servis midibüsüyle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden İngiliz vatandaşı Abdul Kabir Farid ile oğlu Mohammed Kabir Farid adına İngiltere'nin Bradford şehrinde futbol turnuvası düzenlendi.

Bradford şehrinde Bingley Juniors AFC futbol kulübünde oynayan Mohammed Kabir Farid ve baba Farid'in cenazesine yaklaşık 2 bin kişi katılmıştı. Bradford şehrinde çok sevilen Farid ailesinin anısına bir futbol turnuvası düzenlendi. Diğer futbol kulüplerinden de oyuncuların katıldığı turnuvanın geliri Farid ailesine bağışlandı.


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Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 05:39 Kaynak: DHA
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