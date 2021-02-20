Gündoğdu, 1,65 metre uzunluğunda ve 8 kilogram ağırlığında bir yılan balığı yakaladığını görünce şaşırdı.

Bir süre sonra oltasındaki hareketlenmeyi fark eden Gündoğdu, oltasına takılan balığı kıyıya çıkardı.

Antalya 'nın Serik ilçesinde bir kişi, Köprüçayı Irmağı'nda olta ile 8 kilogram ağırlığında yılan balığı tuttu.

Son Dakika › Güncel › Antalya'da olta ile 1,65 metre boyunda 8 kilogram ağırlığında yılan balığı tutuldu - Son Dakika

Kasımpaşa, evinde Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup etti

Yurt dışından getirilen elektronik cihazlar için kayıt süresi 365 güne çıkarıldı

Eşinin kafasından vurup intihar ettiğini öne sürdüğü Sevginur: 'Bizde boşanma yok' deyip acımadan vurdu

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan doğanın hayaletleri bir arada görüldü