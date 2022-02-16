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Antalya'da oltaya 100 kilogram ağırlığında dev köpek balığı takıldı: Allah'ım bu ne ya, jaws - Son Dakika

Antalya'da oltaya 100 kilogram ağırlığında dev köpek balığı takıldı: Allah'ım bu ne ya, jaws

16.02.2022 19:11

Antalya'da, bir balıkçının oltasına yaklaşık olarak 100 kilogram ağırlığını bulan köpek balığı takıldı. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden balıkçı, "Of, Allah'ım bu ne ya, jaws" derken yanındaki arkadaşının, "Bize saldırmasın" sözleri cep telefonu kamerasına kaydedildi. Köpek balığı oltayı koparıp denizin içinde kayboldu.

Antalya'da bir grup balıkçı, öğle saatlerinde Beldibi açıklarında tekneyle balık avına çıktı. Balıkçılardan birinin oltasına köpek balığı takıldı. Oltayı çekmekte zorlanan balıkçı, "Bu ne ya" diyerek şaşkınlığını dile getirirken, yanındaki arkadaşları da o anları cep telefonu ile görüntüledi.

BALIKÇILARIN KORKUSU SÖZLERİNE YANSIDI

Oltayı çekmekte zorlanan Antalyalı balıkçı, "50 kiloyu geçtik. Ne 50'si 100 kilo. En az 100 kilo. Kuzu olasıca" dedi. Çektiği oltaya takılanın köpek balığı olduğunu gören arkadaşları, "Of Allah'ım bu ne ya, jaws" derken arkadaşlarının, "Bize saldırmasın" sözleri cep telefonu kamerasına yansıdı. Yaklaşık 100 kilogram olduğu tahmin edilen köpek balığı oltayı koparıp denizde kayboldu. Antalyalı balıkçılar o anları sosyal medyada paylaştı.

Antalya'da oltaya 100 kilogram ağırlığında dev köpek balığı takıldı: Allah'ım bu ne ya, jaws
Antalya'da oltaya 100 kilogram ağırlığında dev köpek balığı takıldı: Allah'ım bu ne ya, jaws
Antalya'da oltaya 100 kilogram ağırlığında dev köpek balığı takıldı: Allah'ım bu ne ya, jaws
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Antalya, Mevla, Köpek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Antalya'da oltaya 100 kilogram ağırlığında dev köpek balığı takıldı: Allah'ım bu ne ya, jaws - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da oltaya 100 kilogram ağırlığında dev köpek balığı takıldı: Allah'ım bu ne ya, jaws - Son Dakika
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