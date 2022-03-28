Antalya'da oltaya takılan 100 kiloluk orkinos, balıkçıları 1 saat sürükledi - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya'da oltaya takılan 100 kiloluk orkinos, balıkçıları 1 saat sürükledi

28.03.2022 16:56

Antalya'da oltaya takılan 100 kiloluk orkinos, balıkçıları 1 saat sürükledi 2 saatte tekneye çekilen orkinos, 1.

Antalya'da oltaya takılan 100 kiloluk orkinos, balıkçıları 1 saat sürükledi

2 saatte tekneye çekilen orkinos, 1.85 metre boyunda 100 kilogram geldi

ANTALYA - Antalya'da üç amatör balıkçının oltayla yakaladığı 100 kiloluk orkinos, balıkçıları 1 saat sürükledikten sonra 2 saat süren mücadelenin ardından tekneye güçlükle alındı. Oltayla balığı güçlükle çeken ve bir anda karşılarında dev balık gören balıkçıların, "Abi efsane, efsane. Maşallah maşallah" demesi ise dikkatlerden kaçmadı.

Antalya'da yıllardır amatör balıkçılık yapan Yusuf Kara, Mustafa Genç, Gökhan Gencer sabah erken saatlerde kendilerine ait özel tekne ile balık tutmak için Antalya Balıkçı Barınağı'nda hareket etti. 3 balıkçının makaralı oltasına hareket ettikten kısa bir sonra Antalya açıklarında dev bir balık yakalandı. Balık 3 balıkçının bulunduğu tekneyi yaklaşık 1 saat sürükledi. 2 saat süren mücadelenin ardından balık Balıkçı Barınağı Limanına getirildi. Yapılan incelemede balığın orkinos balığı olduğu ve 1.85 boyunda 100 kilogram ağırlığında olduğu belirlendi. Balığın tekneye alınması için verilen mücadele ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Oltalarının ucunda dev balığı gören 3 kişinin "Abi efsane, efsane. Maşallah maşallah" demesi ise dikkatlerden kaçmadı.

"Çekmemiz biraz uzun sürdü"

Balığın tutulma sürecini anlatan amatör balıkçı Yusuf Kara, "Dün akşam saatlerinde hazırlığımızı yaptık. Geceden yola çıktık. Uzun bir yolcuğumuz oldu. Yemlik balıklarımız ile orkinosun peşine düştük. Balığımızı istediğimiz yerde yakaladık. Çekmemiz biraz uzun sürdü. Bizi yormadı. Güzel bir avcılık oldu. Yine bir Antalya'da hatırı sayılır rekor bir balık çıktı. Çok mutluyum. 100 kilo geldi. Gayet de Antalya için güzel. Orkinos Antalya'da çıkmayan bir balık. Bulunmayan bir balık, göç balığıdır. Burada çıkarabilmek gerçekten zor bir iş" dedi.

"Biz de emeğimizin karşılığını aldık"

Orkinos balığının zamanını takip etmenin önemli olduğunu belirten Kara, "Biz de emeğimizin karşılığını aldık. Sabah erken saatlerde balığı bulduk. Normalde 4-5 saat sürer tekneye alma sürecimiz ama bunu 2 saatte çektik. Bu balık nedense kendini saldı, bizi yormadı. 1 saat sürükledi. Ondan sonra yavaş yavaş çektik. Biz balığı satmıyoruz. Biz tutup, arkadaşlarımıza dağıtıyoruz" açıklamasına yer verdi.

Antalya'da oltaya takılan 100 kiloluk orkinos, balıkçıları 1 saat sürükledi
Antalya'da oltaya takılan 100 kiloluk orkinos, balıkçıları 1 saat sürükledi
Antalya'da oltaya takılan 100 kiloluk orkinos, balıkçıları 1 saat sürükledi

YORUMLAR
500
Oltanın ucunda 100 kilogramlık orkinos gören balıkçılar: 'Abi efsane, efsane' Oltanın ucunda 100 kilogramlık orkinos gören balıkçılar: 'Abi efsane, efsane' Sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalan Mahra yaşam savaşını kaybetti Sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalan Mahra yaşam savaşını kaybetti Antalya'daki Akşehirlilerle sıla buluşması Antalya'daki Akşehirlilerle sıla buluşması

Mustafa Genç, Yusuf Kara, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Antalya'da oltaya takılan 100 kiloluk orkinos, balıkçıları 1 saat sürükledi - Son Dakika


Son Dakika
16:53 Adam, alacak verecek meselesi yüzünden karısının gözü önünde öldürüldü
16:48 Avrupalılar, Ukraynalılara gösterdikleri hassasiyeti Suriyelilere gösteremediler!
16:40 Orta Doğu'dan gelen savaşçılar Ukrayna'ya ulaştı! Kamyonetlerin üzerinde yazılan "Z" harfi dikkat çekti
16:29 Zelenski'den yarın sabah Türkiye'de başlayacak müzakere öncesi anayasa değişikliği mesajı!
16:28 Ukraynalı kick boksçu Maksym Kagal Rusya ordusu ile yaşanan çatışmada hayatını kaybetti
16:00 DEVA Partisi'nde istifa depremi! İzmir İl Örgütü'nden ayrılan 38 kişi AK Parti'ye üye oldu
15:46 Bayram öncesinde emeklilerin gözü ikramiye zammında! İşte konuşulan rakamlar
15:40 6 parti lideri, yol haritasını belirledi! Cumhurbaşkanlığı seçimini ilk turda kazanmak istiyorlar
15:33 Annesini öldürüp başında sela okumuştu, ifadesi kan dondurdu: O benim annem değil, o Deccal
15:27 Acı haberi canlı yayında aldı! Hakan Ural'ın dayısı Cahit Çubukçu yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2022 17:07:38. #1.11#
SON DAKİKA: Antalya'da oltaya takılan 100 kiloluk orkinos, balıkçıları 1 saat sürükledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement