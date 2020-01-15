Antalya'da ölü Akdeniz foku kıyıya vurdu - Son Dakika

Antalya'nın Kemer ilçesinde nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan Akdeniz foku ölüsü kıyıya vurdu.



Dün saat 17.00 sıralarında Ayışıkoyu'ndaki bir işletmenin çalışanları, deniz kıyısında nesli tükenmekte olan Akdeniz fokunu fark etti. Özel bir veteriner kliniği aranarak yardım talebinde bulunulmasının ardından veteriner hekim sahile geldi. Çalışanlar tarafından plaja çıkartılan ve 35 kilo ağırlığında 138 santimetre uzunluğunda olduğu belirlenen fokun herhangi bir yarasının olmadığını tespit edildi.



Fok, ölüm nedeni araştırılmak üzere Kemer Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi kliniğine götürüldü. - ANTALYA