Antalya'da ölüm yıl dönümünde görüntülü telefondan mezarını gördüğü annesine dua etti - Son Dakika

Kaya, talebinin yerine getirilmesine destek veren belediye çalışanlarına teşekkür etti.

Annesinin mezarını görünce gözyaşlarını tutamayan Kaya, bir süre dua etti.

Konyaaltı Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 2016'da kaybettiği annesi Ayşe Kaya 'yı her ölüm yıl dönümünde Antalya'daki mezarı başında anan Kaya, bu yıl yeni tıp koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan seyahat kısıtlaması nedeniyle kente gidemedi.

İzmir 'de yaşayan Hanife Kaya, seyahat kısıtlaması nedeniyle ölüm yıl dönümünde Antalya 'daki mezarını gidemediği annesine, kendisini telefonla görüntülü arayan belediye görevlilerinin yardımıyla dua edip gözyaşı döktü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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