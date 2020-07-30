Antalya'da ölümlü trafik kazasına karışan sürücü yakalandı - Son Dakika

Antalya'nın Serik ilçesinde ölümlü trafik kazasına karışan sürücü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Süleyman Hortul'un (22) kullandığı 07 YC 231 plakalı motosiklete, 28 Temmuz'da Abdurrahmanlar Mahallesi'nde bir otomobilin çarpıp kaçmasının ardından çalışma başlattı.

Hortul'un hayatını kaybettiği kazadan sonra çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, sürücünün Hasan A. olduğunu belirledi.

Korkuteli ilçesinde yakalanan Hasan A'nın jandarmadaki ifadesinde, gece bir şeye çarptığını ancak ne olduğunu anlayamadığını söylediği öğrenildi.