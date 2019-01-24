Antalya'da Önce Dolu Yağdı Ardından Güneş Açtı
1 saat önce
Antalya'da önce dolu yağdı ardından güneş açtı Aniden bastıran dolu trafikteki sürücülere zor anlar yaşatırken, bir müddet sonra güneşin açması vatandaşları şaşırttıANTALYA - Antalya'da şiddetli rüzgarla birlikte aniden bastıran dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Antalya
'da önce dolu yağdı ardından güneş açtı
Aniden bastıran dolu trafikteki sürücülere zor anlar yaşatırken, bir müddet sonra güneşin açması vatandaşları şaşırttı
ANTALYA - Antalya'da şiddetli rüzgarla birlikte aniden bastıran dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Trafikte doluya yakalanan sürücüler zor anlar yaşarken, yağışın 2 dakika sürmesinin ardından güneşin açması da herkesi şaşırttı.
Antalya'da dün akşam başlayan şiddetli rüzgar, kent merkezinde gündüz saatlerinde de etkisini sürdürdü. Sağanakla birlikte etkili olan rüzgar, öğleden sonra yerini aniden başlayan dolu yağışına bıraktı. Yağış, trafikteki vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yaklaşık 2 dakika yağan dolu yüzünden trafikteki sürücüler güçlükle ilerlerken, yağışın bitiminin ardından kentte güneşin açması da vatandaşları şaşırttı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 08:35 Kaynak: İHA
Kar Yolları Kapatınca Hasta Keçisini Veterinere Götürmek İçin 2 Kilometre Sırtında Taşıdı
Antalya'da Hortum Dehşeti! 13 Yaşındaki Bir Çocuk Hayatını Kaybetti
Antalya Valisi, Hortum Dehşetiyle İlgili Açıklamada Bulundu: 1 Ölü, 11 Yaralımız Var
Meteorolojiden Birçok İl İçin Kuvvetli Fırtına Uyarısı!