Antalya'da 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' Etkinliği

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın 2918 sayılı Kanun'da yaptığı, kavşak giriş ve çıkışları ile yaya ve okul geçitlerinde önceliği yayaya veren değişikliğinin tanıtımı, Antalya'da İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce'nin katılımıyla yapıldı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın 2918 sayılı Kanun'da yaptığı, kavşak giriş ve çıkışları ile yaya ve okul geçitlerinde önceliği yayaya veren değişikliğinin tanıtımı, Antalya'da İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce'nin katılımıyla yapıldı.



İçişleri Bakanlığı'nın, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 74'üncü maddesinde 26 Ekim 2018 tarihinde yapılan değişiklikle ilgili olarak 'Öncelik hayatın, öncelik yayanın' sloganıyla Türkiye'de hayata geçirdiği kampanyanın tanıtımı, Antalya'da Atatürk Caddesi'nde gerçekleşti. Yasa değişikliğiyle, 'Sürücüler, görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan, ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışlarıyla yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere olan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermek zorundadır' hükmü getirildi.



2019 YAYA YILI



Atatürk Caddesi'ndeki etkinliğe İçişleri Bakan Yarımcısı Muhterem İnce, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, ilkokul ve ortaokul öğrencileri katıldı. Ankara'dan Antalya'ya 'Öncelik hayatın öncelik yayanın' diyerek geldiğini belirten Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, trafikte yaya önceliğinin Ekim 2018'de yasallaşmasından sonra ilk defa bir lansmanla bunu kamuoyuyla paylaştıklarını, 2019 yılını da İçişleri Bakanlığı olarak 'Yaya Yılı' ilan ettiklerini söyledi.



YAYA ÖNCELİĞİ KANUNLAŞTI



Muhterem İnce, tüm Türkiye'de saat 12.00- 13.30 arasında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da Ankara'da olmak üzere, 81 ilde toplam 20 bin yaya kavşağı ve 200 bin görevliyle vatandaşlarda farkındalık oluşturmak için yaya geçitlerinde lansman yapıldığını kaydetti. İnce, "Yaya önceliği bizim aslında daha önce nezaketen uyguladığımız ama bugün itibarıyla kanunlaştırdığımız bir uygulama olacak" dedi.



'ÖNCELİK HAYATIN ÖNCELİK YAYANIN'



Trafik güvenliğinin en fazla önem verdikleri alanlardan olduğuna dikkat çeken İnce, trafik kazalarını ve ölüm oranlarını en aza indirmek için çok sayıda kampanya düzenlediklerini belirtti. 'Kırmızı Düdük', 'Bu Yolda Hep Birlikteyiz', 'Maket Araçlar' gibi kampanyaların bunlardan bazıları olduğunu anlatan İnce, "6 Şubat itibarıyla da 'Yaya Önceliği' kampanyamızla halkımızı bu konuda bilinçlendirmek, farkındalık oluşturmak istiyoruz. Tüm çocuklarımızla 'Öncelik hayatın, öncelik yayanın' diyoruz" ifadelerini kullandı.



'ARTIK ÜSTÜNLÜK YAYANIN'



2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu 74'üncü maddesinde yapılan değişiklikle ilgili bilgi veren Antalya Valisi Münir Karaloğlu ise şunları dedi:



"Değişikliğin özü; trafik lambası olmayan kavşaklarda, okul geçişlerinde, yatay ve dikey yaya geçiş levhası olan yerlerde artık üstünlük yayanın. Sürücülerimiz yaya yolundan geçen bir yaya varsa ona izin verecek veya geçme niyetinde olan biri varsa bekleyecek, yaya geçişini tamamladıktan sonra araç devam edecek. Bununla ilgili İçişleri Bakanlığımız 2019 yılını 'Öncelik hayatın öncelik yayanın' sloganıyla yaya öncelikli trafik yılı ilan etti."



TRAFİK GÜVENLİĞİNE ÖNEM VERİYORUZ



Antalya'nın huzur ve güvenin şehri olduğuna dikkat çeken Vali Karaloğlu, "Trafik güvenliğine şehirde çok önem veriyoruz. Daha önce Antalya'da 'Ölümle Tokalaşma' kampanyası başlattık ve Türkiye genelinde çok ilgi gördü. İnşallah bu kampanyayla beraber trafikte bir farkındalık oluşturarak özellikle yaya geçitlerinde yaya üstünlüğünü bütün sürücülerimize kabul ettirebiliriz ve daha az ölümlerin olduğu, daha güvenli bir trafik sistemi oluştururuz" diye konuştu.



- Antalya

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