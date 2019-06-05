Antalya'da orman ve tarım arazisinde yangın
1 saat önce
Antalya'nın Akseki ilçesinde çıkan yangında yaklaşık iki hektar orman ve tarım arazisi zarar gördü.
Antalya
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 03:09 Kaynak: AA
'nın Akseki
ilçesinde çıkan yangında yaklaşık iki hektar orman ve tarım arazisi zarar gördü. Güçlüköy
Mahallesi'nin Uşacık mevkisindeki zeytin ağaçlarının bulunduğu tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı.
Yangına Akseki Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 7 arazöz ve Antalya Büyükşehir Belediyesi
itfaiye aracıyla karadan, iki yangın söndürme helikopteriyle de havadan müdahale edildi.
Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmalarına başlandı.
Yaklaşık iki hektar orman alanı ve tarım arazisinin zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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