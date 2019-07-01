Son Dakika Haberleri: Antalya'da orman yangını (1)
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Antalya'da orman yangını (1)

1 saat önce

Antalya'nın Serik ilçesinde orman yangını çıktı.

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Antalya'nın Serik ilçesinde orman yangını çıktı. Havadan ve karadan müdahale edilen yangının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.
Serik'e bağlı Sarıabalı Mahallesi Koyak mevkisinde saat 10.00 sıralarında orman yangını çıktı. Sebebi bilinmeyen yangın büyüyerek yayıldı. İhbarın alınması üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 4 helikopter ile 12 arazöz yönlendirildi. Havadan ve karadan müdahale edilen yangının çevredeki yerleşim yerleri ve tarım alanlarına sıçramaması için çalışma başlatıldı. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Yangına havadan müdahale
GÖRÜNTÜ DURUMU: Link geçildi.

HABER: Namık Kemal KILINÇ- KAMERA: SERİK (Antalya),

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Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 11:02 Kaynak: DHA
Antalya, serik, Güncel
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