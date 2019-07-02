Antalya'da orman yangını (1)
48 dakika önce
ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 09:12 Kaynak: DHA
ANTALYA'nın Manavgat
ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor.
Manavgat'a bağlı Oymapınar
Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı. Aynı bölgenin 4 farklı noktasında birden başladığı belirlenen yangına, Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 6 helikopter ve 20 arazözle müdahale ediliyor. Bölgede rüzgarın da etkili olduğu belirtildi.
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