Son Dakika Haberleri: Antalya'da orman yangını (1)
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Antalya'da orman yangını (1)

48 dakika önce

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Antalya'da orman yangını (1), System.String[]
ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor.
Manavgat'a bağlı Oymapınar Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı. Aynı bölgenin 4 farklı noktasında birden başladığı belirlenen yangına, Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 6 helikopter ve 20 arazözle müdahale ediliyor. Bölgede rüzgarın da etkili olduğu belirtildi.


- Antalya
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 09:12 Kaynak: DHA
Oymapınar, Manavgat, Antalya, Güncel
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