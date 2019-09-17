Antalya'da orman yangını (1)
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ANTALYA'nın Serik ilçesinde, yerleşim yerlerinin yakınındaki ormanlık alanda yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 05:18 Kaynak: DHA
ANTALYA'nın Serik ilçesinde, yerleşim yerlerinin yakınındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına karadan ve havadan müdahaleye başlatıldı.
Serik'e bağlı Kozan
Mahallesi Gökveliler mevkisinde bulunan ormanlık alanda saat 16.30 sıralarında yangın başladı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı helikopterler ile yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Yerleşim yerlerine yakın noktadaki yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.
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