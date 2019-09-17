Son Dakika Haberleri: Antalya'da orman yangını (1)
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Antalya'da orman yangını (1)

1 saat önce

ANTALYA'nın Serik ilçesinde, yerleşim yerlerinin yakınındaki ormanlık alanda yangın çıktı.

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ANTALYA'nın Serik ilçesinde, yerleşim yerlerinin yakınındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına karadan ve havadan müdahaleye başlatıldı.
Serik'e bağlı Kozan Mahallesi Gökveliler mevkisinde bulunan ormanlık alanda saat 16.30 sıralarında yangın başladı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı helikopterler ile yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Yerleşim yerlerine yakın noktadaki yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.


Kozan, serik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 05:18 Kaynak: DHA
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