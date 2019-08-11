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Antalya'da orman yangını: 10 hektar Kızılçam zarar gördü

36 dakika önce

Antalya'da orman yangını: 10 hektar Kızılçam zarar gördü 2 saat süren yangın kısmen kontrol altına alındıANTALYA - Antalya'nın Kumluca ilçesinde orman yangını meydana geldi.

Antalya'da orman yangını: 10 hektar Kızılçam zarar gördü
2 saat süren yangın kısmen kontrol altına alındı
ANTALYA - Antalya'nın Kumluca ilçesinde orman yangını meydana geldi. Papaz koyunda çıkan yangında 10 hektar Kızılçam ağacı zarar gördü, yangın kısmen kontrol altına alındı.
Antalya'nın Kumluca ilçesinde bugün saat 15.00 sıralarında orman yangını meydana geldi. Mavi Kent Karaöz mevki Papaz Koyu'nda çıkan nedeni henüz belirlenemeyen yangına itfaiye ekipleri, 4 helikopter, 20 arazöz, 1 dozer ve çok sayıda orman işçileri müdahale etti. Alevler yerleşim yerlerine ve seralara ilerlemeden kontrol altına alındı. Yangında Kızılçam ağaçlarının bulunduğu 10 hektarlık alan zarar gördü.
Kontrol altına alınan yangında araçların ulaşamadığı noktada helikopterle soğutma çalışmaları devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 05:41 Kaynak: İHA
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