Son Dakika Haberleri: Antalya'da orman yangını (2)
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Antalya'da orman yangını (2)

1 saat önce

KONTROL ALTINDAAntalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Oymapınar Mahallesi'nde çıkan orman yangını, karadan ve havadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

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KONTROL ALTINDA
Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Oymapınar Mahallesi'nde çıkan orman yangını, karadan ve havadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Henüz ne kadarlık alanda etkili olduğu belirlenemeyen yangın bölgesinde, soğutma çalışması yapıldığı belirtildi. 


Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 05:49 Kaynak: DHA
Oymapınar, Manavgat, Antalya, Güncel
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