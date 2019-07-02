Antalya'da orman yangını (2)
1 saat önce
KONTROL ALTINDAAntalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Oymapınar Mahallesi'nde çıkan orman yangını, karadan ve havadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 05:49 Kaynak: DHA
KONTROL ALTINDA
Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Oymapınar Mahallesi'nde çıkan orman yangını, karadan ve havadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Henüz ne kadarlık alanda etkili olduğu belirlenemeyen yangın bölgesinde, soğutma çalışması yapıldığı belirtildi.
Suriyelilere plaj yasağı kararı reddedildi
Mutfak penceresinden eve girip talihsiz kadına tecavüz etmeye çalıştı
1 milyon dolar için cinayet işleyip 120 lira bulabilmişler
Son Dakika! Üsküdar'da 5 katlı bir binada çıkan yangın sonrası patlama meydana geldi