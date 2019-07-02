Antalya'da orman yangını (2)

KONTROL ALTINDA

Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Oymapınar Mahallesi'nde çıkan orman yangını, karadan ve havadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Henüz ne kadarlık alanda etkili olduğu belirlenemeyen yangın bölgesinde, soğutma çalışması yapıldığı belirtildi.