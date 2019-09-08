Son Dakika Haberleri: Antalya'da orman yangını (2)
Son Dakika Güncel Haber

Antalya'da orman yangını (2)

1 saat önce

2 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDIAntalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Adrasan Mahallesi yakınlarındaki ormanlıkta, saat 14.30 sıralarında çıkan yangın, saat 16.30 sıralarında kontrol altına alındı.

Antalya'da orman yangını (2), System.String[]

2 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Adrasan Mahallesi yakınlarındaki ormanlıkta, saat 14.30 sıralarında çıkan yangın, saat 16.30 sıralarında kontrol altına alındı. Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 3 helikopter, 11 arazöz, 4 su tankeri ve 2 dozer ile çok sayıda orman işçisinin yanı sıra Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait 4 itfaiye aracı ve ekiplerle yangına müdahale edildi. Alevler, yerleşim yerleri ile turistik tesislere sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında 2 hektarlık orman alanı zarar görürken, 15 arı kovanının da yandığı belirtildi. Bölgedeki soğutma çalışmaları sürdürülüyor.


Adrasan, Kumluca, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 05:03 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Antalya Valisi, 30 milyon yıllık mağarada ezan okutturdu
Çenesinde çıkan sivilce hayatını kararttı, kızının derdine düştü Zonguldak'ta yangın: 1 ölü Son Dakika: Diyarbakır Başsavcılığından HDP'nin il ve ilçe örgütleri hakkında soruşturma

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.9.2019 18:27:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya'da orman yangını (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]